Зеленський відвідав поранених військових у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський нагороджує військового. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит у Донецьку область. Він відвідав військових, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це глава держави повідомив у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з військовими

Український лідер поспілкувався з захисниками та відзначив їх державними нагородами. Зеленський подякував військовим та наголосив, що держава пишається тим, що має таких воїнів.

"Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні!" — додав він.

Нагадаємо, 18 квітня Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".

Також глава держави заявив, що без підтримки Сполучених Штатів Америки в України немає шансів на перемогу. За словами глави держави, що порівняно з противником Збройні сили мають недостатню кількість озброєння, техніки та авіації, щоб витіснити РФ.