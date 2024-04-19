Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Донецькій області та захисту людей. Він також оглянув будівництво фортифікацій.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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Глава держави розповів, що були докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.

Зеленський оглянув будівництво фортифікацій. За його словами, максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку.

"Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей. Дякую кожному й кожній, хто щодня працює заради України", — додав він.

Нагадаємо, Зеленський здійснив робочий візит у Донецьку область. Він відвідав військових, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Також 18 квітня Зеленський провів щоденний звіт про безпекову ситуацію. За його словами, протягом квітня українська промисловість уперше виготовила десять самохідних артилерійських установок "Богдана".