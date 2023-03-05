Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели

Военный эксперт Олег Жданов

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение о том, что украинским защитникам не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Он считает, что для победы ВСУ необходимо использовать только дальнобойные средства, чтобы вынудить российские войска к отступлению.

Об этом он сказал в видеообращении.

Освобождение Крыма

Жданов уверен, что при наличии дальнобойного вооружения мосты и паромные переправы могут быть перекрыты огнем на расстоянии до 300 км, а склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, воинские части, скопления техники и вооружения могут быть уничтожены. Если такой обстрел продолжится в течение 3-4 недель, то российским войскам нечем будет оборонять Крым.

По мнению эксперта, российские войска окажутся в оперативном окружении и рано или поздно вынуждены будут сдаться. Жданов уверен, что россияне сами "выкинут белый флаг".

Таким образом, Жданов считает, что огневое воздействие дальнобойными средствами может быть достаточным для того, чтобы выиграть конфликт в Крыму без применения более жестоких методов, таких как штурм окопов и прямой бой. Однако, следует отметить, что такая стратегия может вызвать серьезное возмущение в мировом сообществе, в связи с возможными гражданскими жертвами и разрушениями.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявил, что единственный способ временно оккупированный Крым вернуть под контроль Украины — это силовым путем. Он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не является актуальной и требует изменений. Он отметил, что необходимо разработать соответствующие документы, которые будут рассмотрены членами СНБО и подтверждены указом президента.