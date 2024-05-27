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Женщина-военная не видела сына два года — из оккупации удалось вернуть 11-летнего парня

27 мая 2024 16:05
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Женщина-военная не видела сына два года — из оккупации удалось вернуть 11-летнего парня
Женщина с ребенком ожидают транспорта. Фото: BBC
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

С оккупированной территорий Украины удалось вернуть 11-летнего парня. Он сын женщины-военнослужащей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции в понедельник, 27 мая.

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В Минреинтеграции рассказали, что Денис, так зовут парня, находился недалеко от оккупированного Мариуполя и проживал у пожилой родственницы. С матерью не виделся более двух лет.

"В одиночку переправить ребенка на контролируемую правительством Украины территорию возможности не было. Женщина почти не надеялась решить этот вопрос, но в душе питала надежду на встречу", — говорится в сообщении.

Помогли в возвращении ребенка представители Минреинтеграции и общественный союз "Украинская сеть за права ребенка".

Как отмечают власти, сейчас мальчик и мама находятся в безопасности.

Ранее Украине удалось вернуть еще 13 украинских детей. Семерых вывезли с временно оккупированных территорий, еще шестерых вернули из РФ.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Кабинет Министров одобрил новое постановление. Документ направлен на сотрудничество в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты детей.

дети
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депортация

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