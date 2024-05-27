Женщина-военная не видела сына два года — из оккупации удалось вернуть 11-летнего парня

Женщина с ребенком ожидают транспорта. Фото: BBC

С оккупированной территорий Украины удалось вернуть 11-летнего парня. Он сын женщины-военнослужащей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции в понедельник, 27 мая.

Читайте также:

Женщина более двух лет не видела своего сына

В Минреинтеграции рассказали, что Денис, так зовут парня, находился недалеко от оккупированного Мариуполя и проживал у пожилой родственницы. С матерью не виделся более двух лет.

"В одиночку переправить ребенка на контролируемую правительством Украины территорию возможности не было. Женщина почти не надеялась решить этот вопрос, но в душе питала надежду на встречу", — говорится в сообщении.

Помогли в возвращении ребенка представители Минреинтеграции и общественный союз "Украинская сеть за права ребенка".

Как отмечают власти, сейчас мальчик и мама находятся в безопасности.

Ранее Украине удалось вернуть еще 13 украинских детей. Семерых вывезли с временно оккупированных территорий, еще шестерых вернули из РФ.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Кабинет Министров одобрил новое постановление. Документ направлен на сотрудничество в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты детей.