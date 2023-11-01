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Житель Херсона рассказал, как разрушился его дом после российского обстрела

1 ноября 2023 20:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Житель Херсона рассказал, как разрушился его дом после российского обстрела
Житель Херсона. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупационные войска жестко обстреляли Днепровский район Херсона. Местный житель рассказал, что произошло и как ему удалось выжить.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Как жителю Херсона удалось выжить после обстрела

Житель Херсона Юрий Николаевич показал свою территорию и указал на воронку, куда попал снаряд. Также он показал кусок стены, от которой отвалились фрагменты от обстрелов.

"Вон смотрите угол, крышу потянуло. У соседа сетка с окна улетела, у него снаряд все снес. У нас тоже, все стеклопакеты разрушены", — сказал он.

По словам Юрия Николаевича, когда начался обстрел, он спал, но проснулся от сильного удара.

"Свет выключился. Я вышел на кухню, там стеклопакетники. Я потянулся к ним, а там много мусора. Потом я вышел на улицу, а все разрушено. Был орех, но он обвалился", — добавил он.

Напомним, что 1 ноября, российские военные ударили по центру Херсона. В результате атаки на город погиб человек, еще двое ранены. 

Кроме того, в ночь на 1 ноября оккупанты неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.

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