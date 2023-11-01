РФ обстреляла центр Херсона, погиб человек, — ОВА

Последствия удара по Херсону. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 1 ноября, российские военные ударили по центру Херсона. В результате атаки на город погиб человек, еще двое ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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Удар по Херсону

"Оккупанты снова ударили по центру Херсона. Погиб человек. Двое — ранены. Снова вокруг апокалиптическая картина: битые стекла, вырванные оконные рамы, разбитые дома. Люди с дрожью в голосе рассказывают о пережитом", — написал он.

По словам Прокудина, обстрелы продолжаются из всех видов оружия, которое есть у россиян.

Напомним, что этой ночью оккупанты неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.

Также во время ночной атаки РФ беспилотниками в Кировоградской области работала ПВО. Обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть.