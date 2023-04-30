Жители Павлограда показали фото последствий "прилетов"

Последствия прилета в Павлограде 30 апреля 2023 года. Фото: соцсети

В сети появились фото квартир пострадавших в результате обстрела жителей города Павлограда на Днепропетровщине.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Как видно из обнародованных кадров, в домах вылетели окна и двери, в некоторых домах посыпалась штукатурка.

Стоит отметить, что в Днепропетровской области объявлен отбой воздушной тревоги. Стоит отметить, что российские пропагандисты уже отчитались об "уничтожении склада боеприпасов ВСУ" в Павлограде.

Последствия обстрелов Павлограда 30 апреля 2023 года. Фото: соцсети

Последствия обстрелов Павлограда 30 апреля 2023 года. Фото: соцсети

Последствия обстрелов Павлограда 30 апреля 2023 года. Фото: соцсети

Последствия обстрелов Павлограда 30 апреля 2023 года. Фото: соцсети 1/4 _ 4

Напомним, вечером 30 апреля в Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы.