Жители Северодонецка жалуются на похищение людей "вагнеровцами": перехват

"Вагнеровцы" возле офисного блока в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS/Igor Russak

Украинская разведка перехватила разговор жителей оккупированного Северодонецка, где они жалуются на похищение гражданских людей "вагнеровцами". Кроме того, оккупанты незаконно присваивают автомобили.

Соответствующий разговор опубликовало ГУР.

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Перехваченный разговор

— Алло, Катя, Лена, короче, пиз*а нам. Поехал Паша с Оксаной, бл*дь, пьяный за рулем. Он на машине, бл*дь, пьяный приехал, выпил и повез Оксану к родине, бл*дь. А оно со своим пиз*жом. Короче, стояли и здесь подъехала машина "вагнеровцев". Я не знаю, где моя Оксана сейчас. Короче Пашу с чуваком, ну "вагнеровец", сел к Паше в авто, а он присел около него. А он говорит, что завтра будем разбираться, сейчас заводи авто. Оксану увезли в неизвестном направлении.

Да у нас пиз*а вообще. Там облава такая, пиз*а. Как мне теперь Оксане позвонить по телефону. Куда мне, звонить, писать, куда мне стучать.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что враг продолжает похищать людей с оккупированных территорий. В частности, в Старобельске Луганской области оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины.

В результате этих обысков люди вывозятся в неизвестном направлении, и их судьба остается неизвестной.