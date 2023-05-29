Жителя Ленинградской области задержали за "украинский" флаг
Житель Ленинградской области был задержан за украинский флаг. Как оказалось, он держал в руках символику воздушно-космических сил РФ.
Об этом сообщают росСМИ в Telegram.
Подробности
Инцидент произошел в г. Волхов Ленинградской области. На днях там задержали жителя, который стоял возле местного алкогольного маркета с якобы украинской символикой.
На место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали неизвестного. Позже выяснили, что это 20-летний парень,который ранее играл за город в футбольной команде. Он объяснил правоохранителям, что держал в руках не украинский флаг, а символ воздушно-космических сил России. Оказывается, данная символика также имеет сочетание желтого и синего цвета.
Проведя профилактическую беседу, задержанного отпустили.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ задержала эксдепутата Запорожского совета, который "наводил" ракеты РФ на Украину.
Добавим, что боевикам Украины, воевавшим на стороне РФ, сообщили о подозрении.