В России задержали неизвестного жителя за украинскую символику. Фото: Pexels

Житель Ленинградской области был задержан за украинский флаг. Как оказалось, он держал в руках символику воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщают росСМИ в Telegram.

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Инцидент произошел в г. Волхов Ленинградской области. На днях там задержали жителя, который стоял возле местного алкогольного маркета с якобы украинской символикой.

Уроженец России, задержанный за украинскую символику. Фото: росСМИ

На место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали неизвестного. Позже выяснили, что это 20-летний парень,который ранее играл за город в футбольной команде. Он объяснил правоохранителям, что держал в руках не украинский флаг, а символ воздушно-космических сил России. Оказывается, данная символика также имеет сочетание желтого и синего цвета.

Проведя профилактическую беседу, задержанного отпустили.

Флаг воздушно-космических сил России. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что СБУ задержала эксдепутата Запорожского совета, который "наводил" ракеты РФ на Украину.

Добавим, что боевикам Украины, воевавшим на стороне РФ, сообщили о подозрении.