Бойовикам з України, які воювали на боці ворога, повідомлено про підозру

Військові РФ на полі бою. Фото: росЗМІ

​​Сьогодні, 26 травня, Офіс генпрокурора повідомив, що дев'ятьом бойовикам з України повідомлено про підозру. Чоловіки воювали на боці ворога. П'ятеро з них вступили до лав РФ добровільно.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

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Зазначається, що дев'ятьом громадянам України повідомлено про підозру за фактами державної зради та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).

У 2022 році п’ятеро чоловіків добровільно вступили до лав РФ, а чотирьох — мобілізували. На "службі" вони отримали військову форму і зброю. В числі ворожих військових сил бойовики отримували та передавали інформацію щодо переміщення техніки і особового складу ЗСУ.

Крім цього вони охороняли військові об’єкти окупантів, здійснювали фортифікацію споруд для ворога і чинили опір ЗСУ поблизу Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Один із бойовиків займався евакуацією поранених і вбитих військових РФ та учасників НЗФ. Серед підозрюваних також помічник гранатометника, стрілки та командир протитанкового взводу.

Повідомляється, що у квітні 2023 року українські військові їх затримали на території Донеччини.

Бойовики з України, які воювали на боці ворога. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора повідомив, що п’ятьох військовослужбовців РФ судитимуть. У Гостомелі вони обстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями.

За час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.

У п'ятницю, 19 травня, СБУ повідомили, що тюремний строк отримали "вагнерівець" та розвідник окупаційного угруповання "Шторм". Вони штурмували українські міста на сході України.