Бойовикам з України, які воювали на боці ворога, повідомлено про підозру
Сьогодні, 26 травня, Офіс генпрокурора повідомив, що дев'ятьом бойовикам з України повідомлено про підозру. Чоловіки воювали на боці ворога. П'ятеро з них вступили до лав РФ добровільно.
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Бойовики з України
Зазначається, що дев'ятьом громадянам України повідомлено про підозру за фактами державної зради та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).
У 2022 році п’ятеро чоловіків добровільно вступили до лав РФ, а чотирьох — мобілізували. На "службі" вони отримали військову форму і зброю. В числі ворожих військових сил бойовики отримували та передавали інформацію щодо переміщення техніки і особового складу ЗСУ.
Крім цього вони охороняли військові об’єкти окупантів, здійснювали фортифікацію споруд для ворога і чинили опір ЗСУ поблизу Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Один із бойовиків займався евакуацією поранених і вбитих військових РФ та учасників НЗФ. Серед підозрюваних також помічник гранатометника, стрілки та командир протитанкового взводу.
Повідомляється, що у квітні 2023 року українські військові їх затримали на території Донеччини.
Нагадаємо, що Офіс генпрокурора повідомив, що п’ятьох військовослужбовців РФ судитимуть. У Гостомелі вони обстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями.
За час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.
У п'ятницю, 19 травня, СБУ повідомили, що тюремний строк отримали "вагнерівець" та розвідник окупаційного угруповання "Шторм". Вони штурмували українські міста на сході України.