У Росії затримали невідомого мешканця за українську символіку. Фото: Pexels

Жителя Ленінградської області затримали за український стяг. Як виявилось, він тримав у руках символіку повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляють росЗМІ у Telegram.

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Інцидент трапився у м. Волхов Ленінградської області. На днях там затримали мешканця, який стояв стояв біля місцевого алкогольного маркету з нібито українською символікою.

Уродженець Росії, якого затримали за українську символіку. Фото: росЗМІ

На місце події приїхали співробітники поліції та затримали невідомого. Пізніше з'ясували, що це 20-річний хлопець, який раніше грав за місто у футбольній команді. Він пояснив правоохоронцям, що тримав у руках не український стяг, а символ повітряно-космічних сил Росії. Виявляється, дана символіка також має поєднання жовтого та синього кольору.

Провівши профілактичну бесіду, затриманого відпустили.

Прапор повітряно-космічних сил Росії. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ затримала ексдепутата Запорізької ради, який "наводив" ракети РФ на Україну.

Додамо, що бойовикам України, які воювали на боці РФ, повідомили про підозру.