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Жителя Ленінградської області затримали за "український" стяг

29 травня 2023 14:08
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Росії затримали жителя за український стяг
У Росії затримали невідомого мешканця за українську символіку. Фото: Pexels
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Жителя Ленінградської області затримали за український стяг. Як виявилось, він тримав у руках символіку повітряно-космічних сил РФ. 

Про це повідомляють росЗМІ у Telegram.

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Деталі

Інцидент трапився у м. Волхов Ленінградської області. На днях там затримали мешканця, який стояв стояв біля місцевого алкогольного маркету з нібито українською символікою. 

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Уродженець Росії, якого затримали за українську символіку. Фото: росЗМІ

На місце події приїхали співробітники поліції та затримали невідомого. Пізніше з'ясували, що це 20-річний хлопець, який раніше грав за місто у футбольній команді. Він пояснив правоохоронцям, що тримав у руках не український стяг, а символ повітряно-космічних сил Росії. Виявляється, дана символіка також має поєднання жовтого та синього кольору.

Провівши профілактичну бесіду, затриманого відпустили.  

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Прапор повітряно-космічних сил Росії. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ затримала ексдепутата Запорізької ради, який "наводив" ракети РФ на Україну. 

Додамо, що бойовикам України, які воювали на боці РФ, повідомили про підозру. 

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