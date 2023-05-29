У Росії затримали жителя за український стяг

Жителя Ленінградської області затримали за "український" стяг
Жителя Ленінградської області затримали за український стяг. Як виявилось, він тримав у руках символіку повітряно-космічних сил РФ.
Про це повідомляють росЗМІ у Telegram.
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Інцидент трапився у м. Волхов Ленінградської області. На днях там затримали мешканця, який стояв стояв біля місцевого алкогольного маркету з нібито українською символікою.
На місце події приїхали співробітники поліції та затримали невідомого. Пізніше з'ясували, що це 20-річний хлопець, який раніше грав за місто у футбольній команді. Він пояснив правоохоронцям, що тримав у руках не український стяг, а символ повітряно-космічних сил Росії. Виявляється, дана символіка також має поєднання жовтого та синього кольору.
Провівши профілактичну бесіду, затриманого відпустили.
Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ затримала ексдепутата Запорізької ради, який "наводив" ракети РФ на Україну.
Додамо, що бойовикам України, які воювали на боці РФ, повідомили про підозру.