Армия рф атаковала Житомир Шахедами — что известно

Житомир остался без воды и электроснабжения после атаки "Шахедами"
Оккупанты нанесли удар иранскими беспилотниками по Житомиру. В результате атаки город остался без воды и частично без света.
Об этом в своем Facebook рассказал мэр Сергей Сухомлин.
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Последствия вражеской атаки
Мэр Житомира Сергей Сухомлин доложил, что оккупанты атаковали город дронами-камикадзе "Шахед".
"Из кранов не течет вода, в большинстве домов города нет электроэнергии — все это после ночного удара по Житомиру "Шахедами", — заявил Сухомлин в видеообращении.
К счастью, жертв или пострадавших в результате атаки нет.
В настоящее время коммунальщики и энергетики работают над тем, чтобы запустить водоснабжение в городе. Сегодня электротранспорт на маршруты не будут выводить.
Напомним, сегодня, 9 марта, оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Поэтому во многих областях введены экстренные отключения света, чтобы уберечь энергосистему.
Кроме того, на фоне ракетной атаки рф задерживаются 15 рейсов "Укрзализныци".