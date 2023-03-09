Армія рф атакувала Житомир Шахедами — що відомо

Мер Житомира Сергій Сухомлин

Окупанти завдали удару іранськими безпілотниками по Житомиру. Внаслідок атаки місто залишилося без води і частково без світла.

Про це у своєму Facebook розповів мер Сергій Сухомлин.

Наслідки ворожої атаки

Мер Житомира Сергій Сухомлин доповів, що окупанти атакували місто дронами-камікадзе "Шахед".

"З кранів не тече вода, в більшості будинків міста немає електроенергії — все це після нічного удару по Житомиру "Шахедами", — заявив Сухомлин у відеозверненні.

На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає.

Наразі комунальники і енергетики працюють над тим, аби запустити водопостачання у місті. Сьогодні ж електротранспорт на маршрути не виводитимуть.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Через це у багатьох областях запроваджені екстрені відключення світла, аби вберегти енергосистему.

Окрім того, на тлі ракетної атаки рф затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".