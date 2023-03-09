Армія рф атакувала Житомир Шахедами — що відомо

Житомир залишився без води та електропостачання після атаки "Шахедами"
Окупанти завдали удару іранськими безпілотниками по Житомиру. Внаслідок атаки місто залишилося без води і частково без світла.
Про це у своєму Facebook розповів мер Сергій Сухомлин.
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Наслідки ворожої атаки
Мер Житомира Сергій Сухомлин доповів, що окупанти атакували місто дронами-камікадзе "Шахед".
"З кранів не тече вода, в більшості будинків міста немає електроенергії — все це після нічного удару по Житомиру "Шахедами", — заявив Сухомлин у відеозверненні.
На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок атаки немає.
Наразі комунальники і енергетики працюють над тим, аби запустити водопостачання у місті. Сьогодні ж електротранспорт на маршрути не виводитимуть.
Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Через це у багатьох областях запроваджені екстрені відключення світла, аби вберегти енергосистему.
Окрім того, на тлі ракетної атаки рф затримуються 15 рейсів "Укрзалізниці".