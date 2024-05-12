Жестокие бои — Зеленский прокомментировал ситуацию в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас происходит на самых горячих направлениях фронта, в частности Харьковском. Там продолжаются оборонительные и жестокие бои на значительной части пограничной полосы.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 12 мая.

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Ситуация в Харьковской области

По словам главы государства, есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и российские оккупанты пытаются в части из них закрепиться, а другую использовать для дальнейшего продвижения.

Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые удерживают позиции и уничтожают противника.

"Артиллерия, дроны — все, кто задействован, и задействован метко, — я вас благодарю. Задача наша очевидна: надо нанести оккупанту наибольшие потери", — отметил он.

Ситуация по другим направлениям фронта

Украинский лидер подчеркнул, что не менее обострены сейчас донецкие направления. По его словам, замысел ударов в Харьковской области состоит в том, чтобы растянуть украинские силы и подвесить моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться.

"Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времовское направления, Краматорское, Купянское", — рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские воины достойно отвечают оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать противнику огнем.

Напомним, ситуация на фронте остается обостренной. Российские оккупанты активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории государства.

Также оккупанты продолжают использовать боевые разведывательные БпЛА в войне против Украины. За минувшие сутки украинской ПВО удалось сбить пять российских беспилотников.