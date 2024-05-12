Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Жорстокі бої — Зеленський прокоментував ситуацію в Харківській області arrow

Жорстокі бої — Зеленський прокоментував ситуацію в Харківській області

12 травня 2024 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Жорстокі бої — Зеленський прокоментував ситуацію в Харківській області
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі відбувається на найгарячіших напрямках фронту, зокрема Харківському. Там тривають оборонні та жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 12 травня.

Читайте також:

Ситуація в Харківській області

За словами глави держави, є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і російські окупанти намагаються в частині з них закріпитися, а іншу використати для подальшого просування.

Зеленський подякував українським воїнам, які втримують позиції та знищують противника. 

"Артилерія, дрони — усі, хто задіяний, і задіяний влучно, — я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат", — зазначив він.

Ситуація на інших напрямках фронту

Український лідер наголосив, що не менш загострені зараз донецькі напрямки. За його словами, задум ударів у Харківській області в тому, щоб розтягнути українські сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися.

"Покровський напрямок, попри все, найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", — розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати противнику вогнем.

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається загостреною. Російські окупанти активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території держави. 

Також окупанти продовжують використовувати бойові розвідувальні БпЛА у війні проти України. За минулу добу українській ППО вдалося збити п’ять російських безпілотників.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
українці
Україна
Харківська область
Донецька область
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі