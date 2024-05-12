Жорстокі бої — Зеленський прокоментував ситуацію в Харківській області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі відбувається на найгарячіших напрямках фронту, зокрема Харківському. Там тривають оборонні та жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 12 травня.

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Ситуація в Харківській області

За словами глави держави, є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і російські окупанти намагаються в частині з них закріпитися, а іншу використати для подальшого просування.

Зеленський подякував українським воїнам, які втримують позиції та знищують противника.

"Артилерія, дрони — усі, хто задіяний, і задіяний влучно, — я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат", — зазначив він.

Ситуація на інших напрямках фронту

Український лідер наголосив, що не менш загострені зараз донецькі напрямки. За його словами, задум ударів у Харківській області в тому, щоб розтягнути українські сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися.

"Покровський напрямок, попри все, найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", — розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати противнику вогнем.

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається загостреною. Російські окупанти активно атакують українські підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території держави.

Також окупанти продовжують використовувати бойові розвідувальні БпЛА у війні проти України. За минулу добу українській ППО вдалося збити п’ять російських безпілотників.