Жозеп Боррель отреагировал на массированные обстрелы Украины

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель. Фото: AP

Высокопоставленный представитель Европейского Союза в сфере внешних дел и безопасности отреагировал на недавние атаки Российской Федерации на энергетику Украины. Жозеп Боррель заявил, что ЕС продолжит защищать Украину.

Об этом он написал в Twitter в среду, 30 марта.

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Боррель подчеркнул, что продолжает совершать масштабные нападения на мирных жителей и энергетические объекты Украины, пытаясь разрушить экономику страны и моральный дух ее народа. Однако Европейский Союз только укрепляет свою преданность в поддержке Украины.

"Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы взорвать экономику и устойчивость украинского народа. Решительность ЕС защищать Украину будет только усиливаться", — сообщил Боррель.

Сообщение Жозепа Борреля. Фото: скриншот

Напомним, что посол США отреагировала на массированную атаку РФ по Украине.

Ранее мы писали, что этой ночью воздушная тревога в Украине длилась более шести часов.