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Посол США відреагувала на масовану атаку РФ по Україні

29 березня 2024 08:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Посол США відреагувала на масовану атаку РФ по Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: twitter/USAmbKyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Посол США Бріджит Брінк заявила, що масована комбінована атака РФ на Україну у ніч проти 29 березня — варварські зусилля залишити країну без електроенергії. Вона наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу для захисту від російських обстрілів.

Про це Бріджит Брінк написала у своєму Twitter

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"Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України. Варварські зусилля Росії позбавити електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно", — заявила посол. 

Брінк також наголосила на необхідності надати Україні усю необхідну допомогу, аби наша держава могла захищатися від російських атак.

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Скриншот допису Бріджит Брінк

Масований обстріл України 29 березня

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні тривала понад шість годин. Окупанти завдали удару "шахедами" та різними видами ракет.

Вибухи лунали в Дніпрі та області. Там загарбники "полювали" на критичну інфраструктуру. Частина жителів Кам'янського залишилась без світла. Поранений один чоловік, який перебуває у важкому стані. 

Крім того, вибухи лунали на Хмельниччині, яка опинилась під прицілом ворожих дронів, Львівщині та Франківщині 

США
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війна в Україні
ракетний удар

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