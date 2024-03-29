Посол США відреагувала на масовану атаку РФ по Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: twitter/USAmbKyiv

Посол США Бріджит Брінк заявила, що масована комбінована атака РФ на Україну у ніч проти 29 березня — варварські зусилля залишити країну без електроенергії. Вона наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу для захисту від російських обстрілів.

Про це Бріджит Брінк написала у своєму Twitter.

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"Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України. Варварські зусилля Росії позбавити електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно", — заявила посол.

Брінк також наголосила на необхідності надати Україні усю необхідну допомогу, аби наша держава могла захищатися від російських атак.

Скриншот допису Бріджит Брінк

Масований обстріл України 29 березня

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні тривала понад шість годин. Окупанти завдали удару "шахедами" та різними видами ракет.

Вибухи лунали в Дніпрі та області. Там загарбники "полювали" на критичну інфраструктуру. Частина жителів Кам'янського залишилась без світла. Поранений один чоловік, який перебуває у важкому стані.

Крім того, вибухи лунали на Хмельниччині, яка опинилась під прицілом ворожих дронів, Львівщині та Франківщині