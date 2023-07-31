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Журналисты CNN побывали на секретной базе, где Украина испытывает морские дроны

31 июля 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Журналисты CNN побывали на секретной базе, где Украина испытывает морские дроны
Морской беспилотник. Фото: СNN
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина в войне с Россией активно применяет надводные беспилотники. Последние разработки дронов ученые испытывают на одной из тайных баз, расположенной на берегу озера.

CNN получила эксклюзивный доступ к базе и рассказала, как украинцы испытывают морские или надводные беспилотники.

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Тайная база для испытания морских дронов

Журналисты американской телерадиокомпании CNN говорят, что за разработку морских беспилотников Украина активно взялась только с началом полномасштабной войны.

Последние версии беспилотников, которые увидели корреспонденты, весят до 1000 килограммов, с взрывной нагрузкой до 300 килограммов, дальностью полета до 800 километров и максимальной скоростью до 80 км/ч.

"Эти дроны — полностью украинское производство. Они спроектированы, изготовлены и протестированы здесь. Это наше собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства оборудования происходит здесь", — рассказывают разработчики.

По всей вероятности, морские беспилотники были привлечены по меньшей мере в двух недавних атаках: на Крымский мост в июле этого года и в порту Севастополя в октябре прошлого года.

По словам разработчиков, россиянам еще предстоит приспособиться к новейшим возможностям Украины.

"Им очень тяжело попасть в такой маленький беспилотник, его очень сложно найти. Скорость этих беспилотников сейчас превышает скорость любого морского судна в Черноморском регионе", — отмечают они.

Морской беспилотник. Фото: СNN

Также пилот морского беспилотника, назвавшийся Акулой, показал журналистам изготовленный по заказу многоэкранный пульт управления дроном. Он укомплектован рычагами, джойстиками, монитором и кнопками, имеющими крышки над переключателями, чтобы их нельзя было случайно нажать, с наклейками типа "взрыв".

Напомним, Сергей Притула и Сергей Стерненко отчитались о приобретенных дронах. Волонтеры, в частности, намекнули на то, в каких целях будут использоваться беспилотники.

"Москвичи! Содрогайтесь от сирен. Ходите в бомбоубежища. Наблюдайте за тем, как прилетает в стратегические объекты. Бодрствуйте от работы ПВО. Ходите на похороны близких. А параллельно ищите ответ на вопрос: "За что?!" — отметил Притула.

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