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Журналісти CNN побували на секретній базі, де Україна випробовує морські дрони

31 липня 2023 04:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Журналісти CNN побували на секретній базі, де Україна випробовує морські дрони
Морський безпілотник. Фото: СNN
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україна у війні з Росією активно застосовує надводні безпілотники. Останні розробки дронів науковці випробовують на одній із таємних баз, яка розташована на березі озера.

CNN отримала ексклюзивний доступ до бази і розповіли, як українці випробовують морські або надводні безпілотники.

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Таємна база випробовування морських дронів

Журналісти американської телерадіокомпанії CNN розовідають, що активно взятися за розробку морських безпілотників Україна почалася тільки з початком повномасштабної війни.

Останні версії безпілотників, які побачили кореспонденти, важать до 1000 кілограмів, з вибуховим навантаженням до 300 кілограмів, дальністю польоту до 800 кілометрів і максимальною швидкістю до 80 км/год.

"Ці дрони — повністю українське виробництво. Вони спроектовані, виготовлені та протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут", — розповідають розробники.

Цілком вірогідно, що морські безпілотники були залучені щонайменше у двох нещодавніх атаках: на Кримський міст у липні цього року і в порту Севастополя в жовтні минулого року.

За словами розробників, росіянам ще належить пристосуватися до новітніх можливостей України.

"Їм дуже важко потрапити у такий маленький безпілотник, його дуже складно знайти. Швидкість цих безпілотників на даний момент перевищує швидкість будь-якого морського судна в Чорноморському регіоні", — зазначають вони.

Морський безпілотник. Фото: СNN

Також пілот морського безпілотника, який назвався Акулою, показав журналістам виготовлений на замовлення багатоекранний пульт управління дроном. Він укомплектований важелями, джойстиками, монітором і кнопками, що мають кришки над перемикачами, аби їх не можна було випадково натиснути, з наліпками на кшталт "вибух".

Нагадаємо, Сергій Притула та Сергій Стерненко відзвітували про придбані дрони. Волонтери, зокрема, натякнули на те, у яких цілях використовуватимуться безпілотники

"Москвичі! Здригайтесь від сирен. Ходіть в бомбосховища. Спостерігайте за тим, як прилітає у стратегічні обʼєкти. Не спіть від роботи ППО. Ходіть на похорони близьких. А паралельно не втомлюйтесь шукати відповідь на запитання: "За что?!" — зазначив Притула. 

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