Журналисты узнали, как живут жители Мариуполя в оккупации

Разрушенный Мариуполь

Российская оккупационная администрация продолжает разрушать Мариуполь, снося дома, которые были обстреляны российской армией во время осады. Журналистка Наталья Дедова выложила видео своего родного города, который уже не узнать. Дома и драмтеатр снесены, а завод "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича демонтируются на металлолом.

Об этом пишет BBC.

Разрушенный Мариуполь

Оккупанты сносят дома, чтобы скрыть последствия своих обстрелов, экскаваторы работают после бомб, говорит советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Левобережный жилой район был почти полностью снесен, и город был превращен в декорации к апокалипсису. Место легендарного сопротивления города — завод "Азовсталь" — тоже подвергся разборке на металлолом. Новые кладбища были созданы на более чем 5 гектарах городской территории, где более 10 тысяч новых могил были открыты после российского вторжения. Новые кладбища представляют собой массовые могилы с табличками и номерами, а родственники людей, погибших в боевых действиях, ищут их тела.

Оккупанты сносят дома и перерабатывают их в бетонную крошку, которую затем используют для строительства дорог. Однако, местные жители и друзья и родственники погибших продолжают искать своих близких и бороться за сохранение их памяти и наследия.

В центре Мариуполя фонари горят даже при отсутствии людей на улицах вечером. В некоторых уцелевших зданиях есть свет, но централизованного отопления нет. Однако некоторые дома используют модульные котельные для обогрева. В отдельных районах города есть вода.

Один из местных жителей, Александр, сообщает, что вода в его доме есть, но она желтого цвета и имеет плохое качество. Раньше вода в Мариуполе поступала из реки Северский Донец, которая была качественной, но сейчас вода подается из стоячего хранилища с высокой жесткостью.

Местные жители говорят, что работы в городе достаточно, но выбор ограничен. Чаще всего люди занимаются разборкой завалов, установкой окон, уборкой мусора или работают в качестве электриков. Также есть возможность работать на строительстве, но предпочтение отдается приезжим.

После российской агрессии в Мариуполь приехало до 30 тысяч россиян и выходцев из стран СНГ, но только россиян и проверенных людей допускают на работу в Мариупольском порту и на строительстве рядом с ним.

Александр жалуется, что в городе много новых людей, которые себя ведут грубо и неуважительно. Раньше в городе работал закон и можно было рассчитывать на справедливость, но теперь все изменилось. Он сожалеет о том, что его родной город стал непохож на прежний, и большинство его знакомых уже уехали. Несмотря на страх, Александр уже привык жить в таких условиях и не может уехать из города по семейным обстоятельствам.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе объем воды, которой пользуются ныне в городе, уменьшается, а качество ее ужасное.

Российские оккупанты занимаются не восстановлением критической инфраструктуры, а созданием "хорошей картинки". В то время как есть большие проблемы с водой. Ее качество — низкое, а объем — недостаточный.