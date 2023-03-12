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Журналісти дізналися, як живуть жителі Маріуполя в окупації

12 березня 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зруйнований Маріуполь
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російська окупаційна адміністрація продовжує руйнувати Маріуполь, зносячи будинки, які були обстріляні російською армією під час облоги. Журналістка Наталія Дідова виклала відео свого рідного міста, яке вже не впізнати. Будинки та драмтеатр знесено, а завод "Азовсталь" та металургійний комбінат імені Ілліча демонтуються на металобрухт.

Про це пише ВВС.

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Зруйнований Маріуполь

Окупанти зносять будинки, щоб приховати наслідки своїх обстрілів, екскаватори працюють після бомб, каже радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Лівобережний житловий район був майже повністю знесений, і місто було перетворено на декорацію до апокаліпсиса. Місце легендарного опору міста — завод "Азовсталь" — теж зазнав розбирання на металолом. Нові цвинтарі були створені на понад 5 гектарах міської території, де понад 10 тисяч нових могил було відкрито після російського вторгнення. Нові цвинтарі є масовими могилами з табличками та номерами, а родичі людей, які загинули в бойових діях, шукають їх тіла.

Окупанти зносять будинки й переробляють їх у бетонну крихту, яку потім використовують для будівництва доріг. Проте, місцеві жителі та друзі та родичі загиблих продовжують шукати своїх близьких та боротися за збереження їхньої пам'яті та спадщини.

У центрі Маріуполя ліхтарі горять навіть за відсутності людей на вулицях увечері. У деяких вцілілих будинках є світло, але централізованого опалення немає. Однак деякі будинки використовують модульні котельні для обігріву. В окремих районах міста є вода.

Один з місцевих жителів Олександр повідомляє, що вода в його будинку є, але вона жовтого кольору і має погану якість. Раніше вода в Маріуполі надходила з річки Сіверський Донець, яка була якісною, але зараз вода подається зі сховища з високою жорсткістю.

Місцеві жителі кажуть, що роботи у місті достатньо, але вибір обмежений. Найчастіше люди займаються розбиранням завалів, встановленням вікон, прибиранням сміття або працюють як електрики. Також є можливість працювати на будівництві, але перевага надається приїжджим.

Після російської агресії до Маріуполя приїхало до 30 тисяч росіян і вихідців із країн СНД, але тільки росіян та перевірених людей допускають на роботу в Маріупольському порту та на будівництві поряд з ним.

Олександр скаржиться, що в місті багато нових людей, які поводяться грубо і неповажно. Раніше у місті працював закон і можна було розраховувати на справедливість, але тепер усе змінилося. Він шкодує про те, що його рідне місто стало несхожим на колишнє, і більшість його знайомих уже поїхали. Попри страх, Олександр уже звик жити за таких умов і не може виїхати з міста за сімейними обставинами.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі обсяг води, якою користуються нині у місті, зменшується, а якість її жахлива.

Російські окупанти займаються не відновленням критичної інфраструктури, а створенням "хорошої картинки". Хоча є великі проблеми з водою. Її якість низька, а обсяг недостатній.

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