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Журналисты показали видео СБУ про июльскую атаку на Крымский мост

16 августа 2023 07:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Журналисты показали видео СБУ про июльскую атаку на Крымский мост
Поврежденный Крымский мост. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины опубликовала видеоматериалы об использовании морского дрона в нападении на Крымский мост 17 июля. При этом, в спецслужбе предупредили о возможности дальнейших атак такого рода.

 Об этом сообщает CNN.

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Что известно про атаку Крымского моста 

Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что дрон, названный "Морской малыш" (Sea Baby), является продуктом месяцев разработок, начавшихся после массированного наступления России на Украину. При этом глава СБУ подчеркнул, что эти морские дроны — эксклюзивное достижение украинской спецслужбы, и никакие коммерческие структуры в их создании не участвовали.

 "С использованием таких дронов мы недавно атаковали Крымский мост, большой десантный корабль "Оленегорский Горняк" и танкер SIG", — заявил он.

Малюк также признался в проведении первого нападения на Крымский мост 8 октября, однако не стал делиться деталями этого инцидента.

Журналисты утверждают, что среди предоставленных СБУ материалов — запись операции июля, где демонстрируется экран оператора непосредственно перед тем, как дрон доставляет до 850 кг взрывчатых веществ к опоре моста.

Также CNN сообщает, что им были переданы также две записи с камер видеонаблюдения: на одной из них виден удар дрона по автомобильной части моста, а спустя пять минут — атака на железнодорожную часть моста с другой стороны. 

Напомним, что незаконно построенный Крымский мост продолжает работать после обстрелов, но неполноценно. Россияне срочно усилили его охрану.

Также мы сообщали, что удары по Крымскому мосту — это удары по репутации Путина. Поэтому, чтобы не навредить ему, российская пропаганда пытается нивелировать или скомпрометировать такого рода информацию.

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