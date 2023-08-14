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Россияне срочно усилили охрану Крымского моста

14 августа 2023 22:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне срочно усилили охрану Крымского моста
Крымский мост. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Незаконно построенный Крымский мост продолжает работать после обстрелов, но неполноценно. Россияне срочно усилили его охрану.

Об этом рассказал официальный представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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"Они настолько сейчас переживают за дальнейшую судьбу этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все, что они имеют, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России", — рассказал Плетенчук.

По его словам, РФ сейчас для дежурства на мосту отправляет не менее десяти пограничников.

"Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не менее десяти бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", — сказал он.

Плетенчук рассказал, что автомобильная часть Крымского моста сейчас работает в реверсном режиме из-за повреждений, а железнодорожная — в более-менее штатном режиме.

"Но сказать, что он полноценно работает, мы не можем", — добавил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, в сети появились новые спутниковые снимки ремонта на Керченском мосту, соединяющего оккупированный Крым с Российской Федерацией. Россияне пытаются возобновить движение по мосту.

Также мы писали, что россияне показали месторасположение вражеской противовоздушной обороны возле Крымского моста. К тому же они публикуют видео, как она работает.

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