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Журналісти показали відео СБУ про липневу атаку на Кримський міст

16 серпня 2023 07:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Журналісти показали відео СБУ про липневу атаку на Кримський міст
Пошкоджений Кримський міст. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України опублікувала відеоматеріали про використання морського дрона у нападі на Кримський міст 17 липня. При цьому у спецслужбі попередили про можливість подальших атак такого роду.

Про це повідомляє CNN.

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Глава СБУ Василь Малюк стверджує, що дрон, названий "Морський малюк" (Sea Baby), є продуктом місяців розробок, які почалися після масованого наступу Росії на Україну. При цьому глава СБУ наголосив, що ці морські дрони — ексклюзивне досягнення української спецслужби, і жодні комерційні структури у їхньому створенні не брали участі.

"З використанням таких дронів ми нещодавно атакували Кримський міст, великий десантний корабель "Оленьогорський Гірник" і танкер SIG", — заявив він.

Малюк також зізнався у проведенні першого нападу на Кримський міст 8 жовтня, проте не став ділитися деталями цього інциденту.

Журналісти стверджують, що серед наданих СБУ матеріалів — запис операції липня, де демонструється екран оператора безпосередньо перед тим, як дрон доставляє до 850 кг вибухових речовин до опори моста.

Також CNN повідомляє, що їм було передано також два записи з камер відеоспостереження: на одній з них видно удар дрона по автомобільній частині мосту, а через п'ять хвилин атака на залізничну частину мосту з іншого боку.

Нагадаємо, що незаконно збудований Кримський міст продовжує працювати після обстрілів, але неповноцінно. Росіяни терміново посилили його охорону.

Також ми повідомляли, що удари по Кримському мосту — це удари по репутації Путіна. Тому, щоб не нашкодити йому, російська пропаганда намагається нівелювати чи скомпрометувати таку інформацію.

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