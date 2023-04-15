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Со смерти гибели Да Винчи прошло 40 дней: в Киеве почтили память Героя Украины

15 апреля 2023 14:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Со смерти гибели Да Винчи прошло 40 дней: в Киеве почтили память Героя Украины
40 дней из порохона Да Винчи. Фото: Новости.
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 15 апреля, прошло 40 дней с похорон защитника Украины Да Винчи. Многие пришли почтить память Герою.

Об этом информируют Новини. Live.

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Захоронение Да Винчи

В пятницу, 10 марта, в Киеве хоронили погибшего на фронте Героя Украины 27-летнего Дмитрия Коцюбайло, командира 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ГУК ПС.

Проститься с погибшим военным пришли тысячи украинцев, а также высшее военно-политическое руководство страны — президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий Валерий Залужный, глава внешней разведки Кирилл Буданов и министр обороны Украины Алексей Резников. Они проводили Коцюбайла в последний путь на коленях.

40 дней Да Винчи

Накануне девушка военнослужащего написала в своих социальных сетях, что в субботу состоится чествование памяти ее любимого Героя.

"В эту субботу, 15 апреля, будет 40 дней в Да Винчи. Приходите в 12:00 на Аскольдову могилу", — сообщала военный медик ВСУ Алина Михайлова.

Корреспонденты Новини. Live были у могилы Дмитрия и сделали фото и видеорепортаж.

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Напомним, что 14 апреля Украине удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

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