Зі смерті загибелі Да Вінчі минуло 40 днів: в Києві вшанували памʼять Героя України
Сьогодні, 15 квітня, минуло 40 днів з похорону захисника України Да Вінчі. Багато людей прийшли вшанувати пам'ять Герою.
Про це інформують Новини.LIVE.
Поховання Да Вінчі
У п'ятницю, 10 березня, у Києві ховали загиблого на фронті Героя України 27-річного Дмитра Коцюбайла, командира 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.
Попрощатися із загиблим військовим прийшли тисячі українців, а також вище військово-політичне керівництво країни — президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний, голова зовнішньої розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Олексій Резніков. Вони проводили Коцюбайла в останню путь на колінах.
40 днів Да Вінчі
Напередодні дівчина військового написала у своїх соціальних мережах, що в суботу відбудеться вшанування пам'ять її коханого Героя.
"В цю суботу, 15 квітня, буде 40 днів у Да Вінчі. Приходьте о 12:00 на Аскольдову могилу", — повідомляла військовий медик ЗСУ Аліна Михайлова.
Кореспонденти Новини.Live були біля могили Дмитра та зробили фото та відеорепортаж.
Нагадаємо, що 14 квітня, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.