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Зі смерті загибелі Да Вінчі минуло 40 днів: в Києві вшанували памʼять Героя України

15 квітня 2023 14:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зі смерті загибелі Да Вінчі минуло 40 днів: в Києві вшанували памʼять Героя України
40 днів з порохону Да Вінчі. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 15 квітня, минуло 40 днів з похорону захисника України Да Вінчі. Багато людей прийшли вшанувати пам'ять Герою.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Поховання Да Вінчі

У п'ятницю, 10 березня, у Києві ховали загиблого на фронті Героя України 27-річного Дмитра Коцюбайла, командира 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС.

Попрощатися із загиблим військовим прийшли тисячі українців, а також вище військово-політичне керівництво країни — президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний, голова зовнішньої розвідки Кирило Буданов та міністр оборони України Олексій Резніков. Вони проводили Коцюбайла в останню путь на колінах.

40 днів Да Вінчі

Напередодні дівчина військового написала у своїх соціальних мережах, що в суботу відбудеться вшанування пам'ять її коханого Героя. 

"В цю суботу, 15 квітня, буде 40 днів у Да Вінчі. Приходьте о 12:00 на Аскольдову могилу", — повідомляла військовий медик ЗСУ Аліна Михайлова.

Кореспонденти Новини.Live були біля могили Дмитра та зробили фото та відеорепортаж.

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Нагадаємо, що 14 квітня, Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

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