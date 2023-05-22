Сколько оккупантам нужно времени для переброски подразделений в Беларусь

Россияне перебрасывают личный состав. Фото: росСМИ

Российские оккупанты в сложившихся обстоятельствах не смогут быстро развернуть свою ударную группировку для возможного наступления с территории Республики Беларусь. На это у агрессора уйдет как минимум пара месяцев.

Такое мнение Новини.LІVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Для того, чтобы провести наступление с территории Беларуси, россиянам нужно два, а то и три месяца, чтобы перевести туда нужные вооружения, и военную технику", — сказал Селезнев.

При этом он напомнил, что на прошлой неделе впервые после продолжительного перерыва почти в полтора месяца был перемещен в Россию на территорию Ростовской области военный эшелон с техникой и личным составом, которые проходили тренировки и восстановление на территории Беларуси.

Что происходит в Беларуси

Совместное российско-белорусское командование продолжили совместные военные учения вооруженных сил Беларуси и России. Теперь тренировки продлятся, по меньшей мере, до 28 мая.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что украинское контрнаступление является дезинформацией. Лукашенко в очередной раз заявил, что Украина и Россия должны сесть за стол переговоров без каких-либо предварительных требований Киева.