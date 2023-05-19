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Військовий сказав, що чекає на залізниці Криму

19 травня 2023 14:22
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Експосадовець Генштабу окреслив перспективи кримської залізниці
Схід з рейок вагонів потягу під Бахчисараєм через підрив колії. Фото: REUTERS
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

На залізничні шляхи в окупованому росіянами Криму чекає не дуже обнадійлива перспектива. Адже останнім часом на захопленому ворогом півострові активізувався партизанський рух.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального Штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов. 

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Росіяни чомусь вважають, що Крим з Росією — назавжди. Тому для оборони весь захід і північ півострову перерито окопами", — сказав Селезньов.

Але незважаючи на це, додав він, потяги у них йдуть під укіс, оскільки на півострові активізувався партизанський рух. 

"Тому очевидним є факт того, що логістика постачання військам потрібних речей у агресора стабільною не буде", — запевнив військовий експерт. 

За його словами, треба враховувати, що залізнична мережа в Криму достатньо розгалужена. А, наприклад, сполучення між Сімферополем та Севастополем забезпечує одноколійна залізнична гілка. Відповідно ураження однієї ділянки створюватиме ворогові чимало проблем. 

"Якщо мости, тунелі добре охороняються, то існує багато інших ділянок, до яких можна спокійно дістатися та вивести з ладу не лише релейні шафи, але й — пошкодити колії", — наголосив Селезньов.

При цьому він додав: "Я думаю, що така динаміка і надалі буде тривати".

Що сталося в Криму

Вчора, 18 травня, під окупованим Сімферополем внаслідок вибуху зійшов з рейок потяг. Аварія заблокувала єдину залізничну лінію до порту, де базується Чорноморський флот Росії.

Нагадаємо, в окупованому Криму впала російська ракета "Калібр". Це нібито сталося поблизу Вулканівки, невеликого поселення в Ленінському районі Криму.

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