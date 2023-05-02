Стало известно, почему немецкие боеприпасы в Gepard поступят в конце лета.

Немецкая артиллерийская установка Gepard выходит на позицию. Фото: Wikimedia Commons

Немецкая сторона отложила до августа поставку в достаточном количестве боеприпасов к предоставленным Украине 34 артиллерийским установкам Gepard из-за несостоятельности договориться со своими иностранными партнерами. А это, в свою очередь, негативным образом может отразиться на эффективности действий на ближних дистанциях украинских Сил противовоздушной обороны на фронте.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Проблема в том, что нам передают оружие в качестве своеобразных элементов будущих складов, баз или арсеналов НАТО. То есть с минимальным запасом боекомплекта", — сказал Селезнев.

В такой ситуации, подчеркнул он, любой даже самый современный танк без БК будет только отличная красивая машина.

Также, добавил военный эксперт, откладывание сроков поставки боекомплекта говорит о том, что немцам не удалось договориться ни с бразильцами, ни с швейцарцами в части передачи нам их боеприпасов к "Гепардам", поэтому сейчас им приходится восстанавливать собственное производство. А это выводит нас на новую дату снабжения боеприпасами — конец лета.

"А системы ПВО нам нужны сейчас ("Гепарды" — действительно, хорошая вещь). Между тем россияне пытаются выбивать наши элементы противовоздушной обороны. Поскольку без устранения систем ПВО хозяйствовать в воздухе они не смогут", — отметил Селезнев.

Что происходит с "Гепардами"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с августа Украина получит боеприпасы для самоходных артиллерийских установок Gepard, передавших Германию. Соответствующее заявление было сделано в ходе диалога с гражданами в Бендорфе (Германия).

По словам Шольца, сейчас настраивается производство, но это займет некоторое время.

Напомним, что Германия подтвердила передачу Украине еще одной, второй системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.

Добавим, Украина получит 80 танков Leopard 1 от Германии уже летом.