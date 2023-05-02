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З’ясовано, як відсутність боєприпасів до "Гепардів" позначиться на ЗСУ

2 травня 2023 12:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чому німецькі боєприпаси до Gepard надійдуть наприкінці літа
Німецька артилерійська установка Gepard виходить на позицію. Фото: Wikimedia Commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Німецька сторона відклала до серпня надання в достатній кількості боєприпасів до наданих Україні 34 артилерійських установок Gepard через неспроможність домовитися з своїми іноземними парнерами. А це в свою чергу негативним чином може відбитися на ефективності дій на ближніх дистанціях українських Сил протиповітряної оборони на фронті.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Проблема в тому, що нам передають зброю як своєрідні елементи майбутніх складів, баз чи арсеналів НАТО. Тобто з мінімальним запасом боєкомплекту", — сказав Селезньов. 

У такий ситуації, наголосив він, будь-який навіть найсучасніший танк без БК буде лише чудовою гарною машиною.

Також, додав військовий експерт, відсування термінів постачання боєкомплекту говорить про те, що німцям не вдалося домовитися ні з бразильцями, ні з швейцарцями в частині передачі нам їхніх боєприпасів до "Гепардів" тому зараз їм доводиться відновлювати власне виробництво. А це виводить нас на нову дату постачання боєприпасів — кінець літа. 

"А системи ППО нам потрібні зараз ("Гепарди" — дійсно, добра річ). Між тим росіяни намагаються вибивати наші елементи протиповітряної оборони. Оскільки без усунення систем ППО господарювати в повітрі вони не зможуть", — зазначив Селезньов.

Що відбувається з "Гепардами"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з серпня Україна отримає боєприпаси для самохідних артилерійських установок Gepard, що передала Німеччина. Відповідна заява була зроблена під час діалогу з громадянами у Бендорфі (Німеччина).

За словами Шольца, нині налаштовується виробництво, але це займе певний час.

Нагадаємо, що Німеччина підтвердила передачу Україні ще однієї, другої, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Додамо, що Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Німеччини вже влітку.
 

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