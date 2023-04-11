Стало известно, как Беларусь готовит хранилища для ядерного оружия

Выяснилась степень готовности хранилищ беларуси для приема ядерного оружия
беларусь не смогла восстановить до сих пор старые советские хранилища для ядерного оружия для приема российских аналогов тактического назначения. Таким образом, эти хранилища продолжают находиться в заброшенном состоянии, а новых нет.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
"Фотографии, которые демонстрируют местные сталкеры, указывают на то, что объекты, на которых когда-то хранилось ядерное оружие и которые потенциально могут быть приспособлены для его хранения, находятся в крайне заброшенном состоянии вопреки тому, о чем говорил лукашенко", — сказал Селезнев.
То есть, пояснил он, прямо сейчас завезти туда на хранение компоненты, которые содержат в себе ядерную начинку и соответствующее оборудование, нереально.
В то же время военный эксперт не исключил, что некоторые отдельные здания этих объектов находятся на стадии восстановления и могут вскоре стать вполне подходящими хранилищами.
Вместе с тем Селезнев отметил, что в последнее время беларусь посетило до десятка тяжелых грузовых самолетов Ан-124 "Руслан" ВКС рф, но о характере их грузов пока ничего не известно за исключением того, что ими могли быть перемещены зенитные комплексы С-400.
Что хочет путин разместить в беларуси
Президент россии владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима александр лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.
Посол россии в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие будет размещено в хранилище, которое будет подготовлено в беларуси до 1 июля. Он отметил, что оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства, чтобы обеспечить безопасность россии и ее союзников.