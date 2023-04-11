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Выяснилась степень готовности хранилищ беларуси для приема ядерного оружия

11 апреля 2023 11:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как Беларусь готовит хранилища для ядерного оружия
PC-24 "Ярс" — стратегический ракетный комплекс рф. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

беларусь не смогла восстановить до сих пор старые советские хранилища для ядерного оружия для приема российских аналогов тактического назначения. Таким образом, эти хранилища продолжают находиться в заброшенном состоянии, а новых нет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"Фотографии, которые демонстрируют местные сталкеры, указывают на то, что объекты, на которых когда-то хранилось ядерное оружие и которые потенциально могут быть приспособлены для его хранения, находятся в крайне заброшенном состоянии вопреки тому, о чем говорил лукашенко", — сказал Селезнев.

радянські сховища для ядерної зброї
Затопленная пусковая шахта ШПУ "Двина". Фото: Onliner.by
радянські сховища для ядерної зброї
Одна из шахт ШПУ "Двина". Фото: meridian28
радянські сховища для ядерної зброї
Коридор командного пункта ШПУ "Двина". Фото: meridian28

То есть, пояснил он, прямо сейчас завезти туда на хранение компоненты, которые содержат в себе ядерную начинку и соответствующее оборудование, нереально.

В то же время военный эксперт не исключил, что некоторые отдельные здания этих объектов находятся на стадии восстановления и могут вскоре стать вполне подходящими хранилищами.

Вместе с тем Селезнев отметил, что в последнее время беларусь посетило до десятка тяжелых грузовых самолетов Ан-124 "Руслан" ВКС рф, но о характере их грузов пока ничего не известно за исключением того, что ими могли быть перемещены зенитные комплексы С-400.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Что хочет путин разместить в беларуси

Президент россии владимир путин заявил, что россия 1 июля заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие. По его словам, лидер белорусского режима александр лукашенко уже давно поднимает вопрос о размещении в беларуси российского тактического ядерного оружия. Он добавил, что такие действия являются своеобразным ответом на решение Великобритании передать Украине танковые снаряды, содержащие обедненный уран.

Посол россии в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие будет размещено в хранилище, которое будет подготовлено в беларуси до 1 июля. Он отметил, что оружие будет придвинуто к западным границам Союзного государства, чтобы обеспечить безопасность россии и ее союзников.

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