Как действуют ВСУ в контрнаступлении

Украинская САУ ведет огонь. Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха/Facebook

Вооруженные силы Украины развивают свое контрнаступление не так быстро, как хотелось некоторым, а — медленно. Это обусловлено продвижением небольших групп с целью разведки ситуации для дальнейшего развертывания основного удара.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Учитывая то, что сейчас происходит, это первый этап наступления", — сказал он.

То есть пяснял Снегирев, мы фактически работаем ротными подразделениями по нескольким направлениям.

"Это займет некоторое время и то, что сейчас происходит, это еще не контрнаступление, а разведка боем, в которой мы пытаемся нащупать места для возможного прорыва, создать плацдармы, а там все будет зависеть от характера оборонных позиций оккупантов: будем ли мы? мы расширять плацдарм в стороны или прорываться на оперативную глубину в 20-40 километров и все остальное", — рассказал военный эксперт.

Как развивается контрнаступление ВСУ

Последнюю неделю россияне распространяют фейки по потере украинских военных во время наступления. Однако армия РФ терпит в разы большие потери на поле боя.

По убеждению президента Чехии, бывшего военного Петра Павела, масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины пока еще не началось. В то же время первые и важные операции на поле боя свидетельствуют о его "умеренном начале".

"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", — отметил Павел.