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З'ясувалося, чому контрнаступ ЗСУ не є швидким

15 червня 2023 12:58
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Як діють ЗСУ у контрнаступі
Українська САУ веде вогонь. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Збройні сили України розвивають свій контрнаступ не так швидко, як хотілося декому, а — повільно. Це обумовлено просуванням невеликих груп з метою розвідки ситуації для подальшого розгортання основного удару.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"З огляду на те, що зараз відбувається, то це — перший етап наступу", — сказав він.

Тобто  пряснив Снєгирьов, ми фактично працюємо ротними підрозділами по декількох напрямках. 

"Це займе певний час і те, що зараз відбувається,  це — ще не контрнаступ, а — розвідка боєм, в якій ми намагаємося намацати місця для можливого прориву, створити плацдарми, а там — все буде залежати від характеру оборонних позицій окупантів: чи будемо ми розширювати плацдарм у боки чи будемо прориватися на оперативну глибину у 20-40 кілометрів та все інше", — розповів військовий експерт. 

Як розвивається контрнаступ ЗСУ

Останній тиждень росіяни поширюють фейки щодо втрат українських військових під час наступу. Проте армія РФ зазнає в рази більших втрат на полі бою.

На переконання президента Чехії, колишнього військового Петра Павела, масштабний контрнаступ Збройних Сил України ще поки не розпочався. У той же час перші та важливі операції на полі бою свідчать про його "помірний початок".

"Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе ще попереду. Я б назвав це, виходячи зі свого військового досвіду, формуючими операціями", — зазначив Павел.

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