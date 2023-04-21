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Выяснилось, как украинские пограничники используют границу с Беларусью

21 апреля 2023 12:12
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, чем занимаются подразделения ГНСУ у белорусской границы
Украинские пограничники в дозоре. Фото: ГПСУ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Подразделения Государственной пограничной службы Украины с пользой для себя тратят время, пользуясь ситуацией на украинско-белорусской границе. В частности, для подготовки к контрнаступлению в составе ВСУ.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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"Я думаю, что наши пограничники используют условия несения службы в пограничные с Беларусью для "обкатки" тех подразделений пограничных сил, которые будут участвовать в боевых действиях на Востоке нашей страны", — сказал Селезнев.

 

Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Как известно, объяснил он, пограничники активно вовлекаются сегодня в боевые мероприятия в составе отдельных подразделений украинских Сил обороны.

Что происходит на северной границе

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля побывал на Волыни, на границе с Беларусью. Также он провел совещание со "всеми, кто отвечает за безопасность и состояние области" и наградил пограничников.

Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

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