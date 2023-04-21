Стало известно, чем занимаются подразделения ГНСУ у белорусской границы

Выяснилось, как украинские пограничники используют границу с Беларусью
Подразделения Государственной пограничной службы Украины с пользой для себя тратят время, пользуясь ситуацией на украинско-белорусской границе. В частности, для подготовки к контрнаступлению в составе ВСУ.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
"Я думаю, что наши пограничники используют условия несения службы в пограничные с Беларусью для "обкатки" тех подразделений пограничных сил, которые будут участвовать в боевых действиях на Востоке нашей страны", — сказал Селезнев.
Как известно, объяснил он, пограничники активно вовлекаются сегодня в боевые мероприятия в составе отдельных подразделений украинских Сил обороны.
Что происходит на северной границе
Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля побывал на Волыни, на границе с Беларусью. Также он провел совещание со "всеми, кто отвечает за безопасность и состояние области" и наградил пограничников.
Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.