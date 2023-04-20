Стала відома боєздатність ЧФ РФ у випадку контрнаступу ЗСУ на Крим

Пуск ракети з російського ракетного корабля в Чорному морі. Фото: Wikimedia commons

Російські окупаційні війська тимчасово припинили ракетну активність у бік України з акваторії Чорного моря через брак у запасі крилатих ракет. Зокрема, йдеться про крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

Читайте також:

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Ключова ударна сила Чорноморського флоту — крилаті ракети морського базування "Калібр" останнім часом не використовуються, що вказує на певні складності з наявністю цих ракет", — сказав Селезньов.

Хоч Росія, пояснив він, і не підтверджує факту "бавовни", яка нещодавно трапилася на ракетних складах під Джанкоєм, тим не менш ракетних атак з Чорного моря поменшало, якщо не казати, що вони тимчасово припинилися.

"І це вказує, що можливості Чорноморського флоту не такі вже і великі", — зазначив Селезньов.

Який стан ЧФ РФ

За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Україна продовжує витискати російський флот з акваторії у Чорному морі.

Російський Чорноморський флот у випадку контрнаступу Збройних сил України з метою визволення Криму може змінити місце своєї дислокації. Зокрема, він перебазується до Новоросійська.

Як зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, план України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується. ЗСУ зовсім скоро зайдуть на півострів.

