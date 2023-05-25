Стало известно, почему россияне роют окопы в Крыму

Оккупанты роют окопы даже на крымских пляжах. Фото: РосСМИ

Российские оккупанты в последнее время активизировали работы по возведению фортификационных сооружений на Крымском полуострове. Примечательно, что эти работы усилились после встречи политических лидеров Франции и Великобритании.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"Россия за последние несколько недель построила в аннексированном Крыму десятки оборонительных укреплений, превратив полуостров в одну из самых укрепленных территорий", — сказал Снегирев.

Примечательно, обратил он внимание, что фортификационные сооружения начали возводиться после встречи премьер-министра Великобритании с президентом Франции, где обсуждались вопросы подготовки подразделений морской пехоты Украины.

"То есть речь именно о штурмовых подразделениях, которые будут принимать непосредственное участие в деоккупации Крыма", — отметил военный эксперт.

По его словам, это означает, что российские власти рассматривают как потенциальный военный характер освобождения ВСУ оккупированных территорий.

В то же время, отметил Снегирев, вероятность высадки украинского десанта с моря на сегодня невелика.

Что происходит в Крыму

Российские СМИ заявили о ночной атаке беспилотниками по Севастополю. Также в ночь на 25 мая очевидцы заявляли и о взрывах на полуострове Крым.

А между тем россияне из Крыма вывозят секретную документацию. В частности, на территорию РФ они вывезли шифровальное оборудование ВС России.

В то же время 24 мая над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь обучение Росгвардии.