Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Выяснилось, кто подтолкнул россиян возводить укрепления в Крыму arrow

Выяснилось, кто подтолкнул россиян возводить укрепления в Крыму

25 мая 2023 14:12
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, почему россияне роют окопы в Крыму
Оккупанты роют окопы даже на крымских пляжах. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты в последнее время активизировали работы по возведению фортификационных сооружений на Крымском полуострове. Примечательно, что эти работы усилились после встречи политических лидеров Франции и Великобритании.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"Россия за последние несколько недель построила в аннексированном Крыму десятки оборонительных укреплений, превратив полуостров в одну из самых укрепленных территорий", — сказал Снегирев.

Примечательно, обратил он внимание, что фортификационные сооружения начали возводиться после встречи премьер-министра Великобритании с президентом Франции, где обсуждались вопросы подготовки подразделений морской пехоты Украины.

"То есть речь именно о штурмовых подразделениях, которые будут принимать непосредственное участие в деоккупации Крыма", — отметил военный эксперт.

По его словам, это означает, что российские власти рассматривают как потенциальный военный характер освобождения ВСУ оккупированных территорий.

В то же время, отметил Снегирев, вероятность высадки украинского десанта с моря на сегодня невелика.

Что происходит в Крыму

Российские СМИ заявили о ночной атаке беспилотниками по Севастополю. Также в ночь на 25 мая очевидцы заявляли и о взрывах на полуострове Крым.

А между тем россияне из Крыма вывозят секретную документацию. В частности, на территорию РФ они вывезли шифровальное оборудование ВС России.

В то же время 24 мая над Крымским мостом заметили дым, после чего движение по мосту перекрыли. Российские оккупанты заявляют, что это лишь обучение Росгвардии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас