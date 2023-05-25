Стало відомо, чому росіяни риють окопи в Криму

Окупанти риють окопи навіть на кримських пляжах. Фото: РосЗМІ

Російські окупанти останнім часом активізували роботи із зведення фортифікаційних споруд на Кримському півострові. Примітно, що ці роботи посилилися після зустрічі політичних лідерів Франції та Великої Британії.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Росія за останні кілька тижнів збудувала в анексованому Криму десятки оборонних укріплень, перетворивши півострів на одну з найбільш укріплених територій", — сказав Снєгирьов.

Примітно, звернув він увагу, що фортифікаційні споруди почали зводитись після зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії з президентом Франції, де серед іншого обговорювалися питання підготовки підрозділів морської піхоти України.

"Тобто йдеться саме про штурмові підрозділи, які братимуть безпосередню участь у деокупації Криму", — зазначив військовий експерт.

За його словами, це означає, що російська влада розглядає як потенційний військовий характер звільнення ЗСУ окупованих територій.

Натомість, наголосив Снєгирьов, ймовірність висадки українського десанту з моря станом на сьогодні невелика.

Що відбувається в Криму

Російські ЗМІ заявили про нічну атаку безпілотниками по Севастополю. Також у ніч проти 25 травня очевидці заявляли і про вибухи на півострові Крим.

А між тим росіяни з Криму вивозять секретну документацію. Зокрема, на територію РФ вони вивезли шифрувальне обладнання ЗС Росії.

Водночас 24 травня, над Кримським мостом помітили дим, після чого рух мостом перекрили. Російські окупанти заявляють, що це лише навчання Росгвардії.