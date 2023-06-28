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Появились спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря "вагнеровцев" в Беларуси

28 июня 2023 22:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Появились спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря "вагнеровцев" в Беларуси
Вероятный полевой лагерь на территории воинской части №61732 в селе Цель Осиповичского района Могилевской области. Фото: "Схемы"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появились спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. Сколько наемников Евгения Пригожина находятся в Беларуси, пока неизвестно.

Соответствующие спутниковые снимки сервиса Planet.com опубликовали журналисты "Схема".

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Вероятный полевой лагерь "вагнеровцев" в Беларуси

Отмечается, что 27 июня несколько белорусских СМИ сообщили о ремонте бывшей воинской части в селе Цель Осиповичского района. Это примерно 90 км от Минска. Журналисты ссылаются на разговоры с местными жителями, которые озабочены возможным появлением "вагнеровцев" у Осиповичей.

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Вероятный полевой лагерь на территории воинской части №61732 в селе Цель Осиповичского района Могилевской области. Фото: "Схемы"
скриншот
Вероятный полевой лагерь на территории воинской части №61732 в селе Цель Осиповичского района Могилевской области. Фото: "Схемы"

На спутниковых снимках можно увидеть две детские площадки. Тот, что в северной части, размером 270 на 170 метров. Тот, что находится в восточной части, имеет размеры 200 на 160 метров. Это может быть скоплением палаток одинакового размера или крупногабаритной техники "вагнеровцев".

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Впоследствии 26 июня появилась информация, что в Беларуси, вблизи границы с Украиной, начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". Первый лагерь восемь тысяч человек возводят в Осиповичах Могилевской области.

Однако незадолго мониторинговый проект "Белорусский Гаюн" сообщил, что сейчас нет данных, подтверждающих информацию о строительстве лагеря для ЧВК "Вагнер" в Осиповичском районе в Беларуси. Также нет доказательств того, что в стране находится Евгений Пригожин.

Однако все же информация подтвердилась. Приезд Евгения Пригожина и его наемников в Белоруссию вызывал беспокойство среди соседних стран Балтии. Они призвали к усилению безопасности НАТО. А президент Польши Анджей Дуда заявил, что это "очень отрицательный сигнал" для Польши и других стран Североатлантического альянса.

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