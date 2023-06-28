З'явились супутникові знімки ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі

Ймовірний польовий табір на території військової частини № 61732 в селі Цель Осиповицького району Могильовської області. Фото: "Схеми"

У мережі з'явилися супутникові знімки ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі. Скільки найманців Євгена Пригожина перебувають в Білорусі, наразі невідомо.

Відповідні супутникові знімки сервісу Planet.com опублікували журналісти "Схем".

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Ймовірний польовий табір "вагнерівців" у Білорусі

Зазначається, що 27 червня кілька білоруських ЗМІ повідомили про ремонт колишньої військової частини в селі Цель Осиповицького району. Це приблизно 90 кілометрів від Мінська. Журналісти посилаються на розмови з місцевими жителями, які стурбовані можливою появою "вагнерівців" біля Осиповичів.

Ймовірний польовий табір на території військової частини № 61732 в селі Цель Осиповицького району Могильовської області. Фото: "Схеми"

Ймовірний польовий табір на території військової частини № 61732 в селі Цель Осиповицького району Могильовської області. Фото: "Схеми"

На супутникових знімках можна побачити два дитячих майданчики. Той, що в північній частині, розміром 270 на 170 метрів. Той, що у східній частині, має розміри 200 на 160 метрів. Це може бути скупченням наметів однакового розміру або великогабаритної техніки "вагнерівців".

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.

Згодом, зокрема 26 червня, з'явилась інформація, що у Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області.

Проте незадовго моніторинговий проєкт "Білоруський Гаюн" повідомив, що зараз немає даних, які б підтверджували інформацію про будівництво табору для ПВК "Вагнер" в Осиповичському районі в Білорусі. Також немає доказів того, що в країні перебуває Євген Пригожин.

Проте все ж інформація підтвердилась. Приїзд Євгена Пригожина та його найманців до Білорусі викликав занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО. А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що це "дуже негативний сигнал" для Польщі та інших країн Північноатлантичного альянсу.