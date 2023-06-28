Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З'явились супутникові знімки ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі arrow

З'явились супутникові знімки ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі

28 червня 2023 22:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
З'явились супутникові знімки ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі
Ймовірний польовий табір на території військової частини № 61732 в селі Цель Осиповицького району Могильовської області. Фото: "Схеми"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У мережі з'явилися супутникові знімки ймовірного польового табору "вагнерівців" у Білорусі. Скільки найманців Євгена Пригожина перебувають в Білорусі, наразі невідомо.

Відповідні супутникові знімки сервісу Planet.com опублікували журналісти "Схем"

Читайте також:

Ймовірний польовий табір "вагнерівців" у Білорусі

Зазначається, що 27 червня кілька білоруських ЗМІ повідомили про ремонт колишньої військової частини в селі Цель Осиповицького району. Це приблизно 90 кілометрів від Мінська. Журналісти посилаються на розмови з місцевими жителями, які стурбовані можливою появою "вагнерівців" біля Осиповичів.

скріншот
Ймовірний польовий табір на території військової частини № 61732 в селі Цель Осиповицького району Могильовської області. Фото: "Схеми"
скріншот
Ймовірний польовий табір на території військової частини № 61732 в селі Цель Осиповицького району Могильовської області. Фото: "Схеми"

На супутникових знімках можна побачити два дитячих майданчики. Той, що в північній частині, розміром 270 на 170 метрів. Той, що у східній частині, має розміри 200 на 160 метрів. Це може бути скупченням наметів однакового розміру або великогабаритної техніки "вагнерівців".

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні. 

Згодом, зокрема 26 червня, з'явилась інформація, що у Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області. 

Проте незадовго моніторинговий проєкт "Білоруський Гаюн" повідомив, що зараз немає даних, які б підтверджували інформацію про будівництво табору для ПВК "Вагнер" в Осиповичському районі в Білорусі. Також немає доказів того, що в країні перебуває Євген Пригожин.

Проте все ж інформація підтвердилась. Приїзд Євгена Пригожина та його найманців  до Білорусі викликав занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО. А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що це "дуже негативний сигнал" для Польщі та інших країн Північноатлантичного альянсу.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз