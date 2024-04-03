Появились фото последствий ракетного удара по Селидову в Донецкой области — какие убытки

Последствия обстрелов. Фото: Вчасно

Российские захватчики обстреляли Селидово в Донецкой области ночью, 3 апреля. В результате атаки в населенном пункте есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о погибших и раненых не поступала.

Об этом сообщает МВД.

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Последствия обстрела Селидового

Отмечается, что вражеская атака:

разрушила двухэтажный дом;

повредила четыре административных здания;

повредила 20 жилых домов.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар на территории гаражей и хозяйственной постройки. Спасателям удалось обуздать огонь через три часа.

К счастью, информация о погибших и раненых не поступала.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: Вчасно

Последствия обстрелов. Фото: Вчасно

Последствия обстрелов. Фото: Вчасно

Напомним, российские захватчики снова атаковали Украину ночью, 3 апреля. Враг выпустил 3 зенитные ракеты типа С-300 и 4 БпЛА "Shahed-136/131". Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны.

Добавим, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.