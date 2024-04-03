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Появились фото последствий ракетного удара по Селидову в Донецкой области — какие убытки

3 апреля 2024 12:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Появились фото последствий ракетного удара по Селидову в Донецкой области — какие убытки
Последствия обстрелов. Фото: Вчасно
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики обстреляли Селидово в Донецкой области ночью, 3 апреля. В результате атаки в населенном пункте есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Информация о погибших и раненых не поступала.

Об этом сообщает МВД.

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Отмечается, что вражеская атака:

  • разрушила двухэтажный дом;
  • повредила четыре административных здания;
  • повредила 20 жилых домов.

Кроме того, в результате обстрела возник пожар на территории гаражей и хозяйственной постройки. Спасателям удалось обуздать огонь через три часа.

К счастью, информация о погибших и раненых не поступала.

Обстрел Селидового
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Обстрел Селидового
Последствия обстрелов. Фото: Вчасно
Обстрел Селидового
Последствия обстрелов. Фото: Вчасно
Обстрел Селидового
Последствия обстрелов. Фото: Вчасно

Напомним, российские захватчики снова атаковали Украину ночью, 3 апреля. Враг выпустил 3 зенитные ракеты типа С-300 и 4 БпЛА "Shahed-136/131". Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны.

Добавим, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.

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