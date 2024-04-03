З'явилися фото наслідків ракетного удару по Селидову на Донеччині — які збитки

Наслідки обстрілу. Фото: Вчасно

Російські загарбники обстріляли Селидове на Донеччині уночі, 3 квітня. Внаслідок атаки у населеному пункті є значні пошкодження цивільної інфраструктури. Інформації про загиблих та поранених не надходила.

Про це повідомляє МВС.

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Наслідки обстрілу Селидового

Зазначається, що ворожа атака:

зруйнувала двоповерховий будинок;

пошкодила чотири адміністративні будівлі;

пошкодила 20 житлових будинків.

Крім того, внаслідок обстрілу виникла пожежа на території гаражів та господарчої споруди. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь через три години.

На щастя, інформація про загиблих та поранених не надходила.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: Вчасно

Наслідки обстрілу. Фото: Вчасно

Наслідки обстрілу. Фото: Вчасно

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну уночі, 3 квітня. Ворог випустив 3 зенітні ракети типу С-300 та 4 БпЛА "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони.

Додамо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.