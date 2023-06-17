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Появились новые кадры взорванной россиянами Каховской ГЭС

17 июня 2023 11:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Появились новые кадры взорванной россиянами Каховской ГЭС
Спутниковый снимок Каховской ГЭС. Фото: Maxar/ "Схемы"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появились новые спутниковые снимки Каховской ГЭС, сделанные 16 июня. На них можно разглядеть уничтоженную оккупантами дамбу и затопленные окрестности.

Соответствующие кадры опубликовала компания Maxar, они есть в распоряжении "Схемы".

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На свежих кадрах можно подробно увидеть уничтоженную греблю.

Каховская ГЭС
Разрушена Каховская ГЭС. Фото: Maxar/"Схемы"

Кроме того, был опубликован снимок речного терминала "Нибулон" в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Раньше его территория была затоплена. На свежем фото видно, что вода оттуда отошла.

Каховская ГЭС
Речной терминал "Нибулон" в пгт Козацкое. Фото: Maxar/"Схемы"

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

А уже 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.

Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал, что катастрофа на Каховской ГЭС нанесла серьезный ущерб экологии. Ориентировочная сумма в настоящее время составляет более 55 млрд гривен.

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