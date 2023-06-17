Появились новые кадры взорванной россиянами Каховской ГЭС
В сети появились новые спутниковые снимки Каховской ГЭС, сделанные 16 июня. На них можно разглядеть уничтоженную оккупантами дамбу и затопленные окрестности.
Соответствующие кадры опубликовала компания Maxar, они есть в распоряжении "Схемы".
Подрыв Каховской ГЭС: новые кадры
На свежих кадрах можно подробно увидеть уничтоженную греблю.
Кроме того, был опубликован снимок речного терминала "Нибулон" в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Раньше его территория была затоплена. На свежем фото видно, что вода оттуда отошла.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.
Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.
А уже 8 июня генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище пересек "мертвую точку" и теперь водозабор невозможен.
Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал, что катастрофа на Каховской ГЭС нанесла серьезный ущерб экологии. Ориентировочная сумма в настоящее время составляет более 55 млрд гривен.