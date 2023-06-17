З'явилися нові кадри підірваної росіянами Каховської ГЕС

Супутниковий знімок Каховської ГЕС. Фото: Maxar/ "Схеми"

У мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС зроблені 16 червня. На них можна розгледіти знищену окупантами греблю та затоплені околиці.

Відповідні кадри опублікувала компанія Maxar, вони є в розпорядженні "Схем".

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На свіжих кадрах можна детально побачити знищену греблю

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar/"Схеми"

Крім того, був опублікований знімок річкового терміналу "Нібулон" у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена. На свіжому фото видно, що нині вода звідти відійшла.

Річковий термінал "Нібулон" у смт Козацьке. Фото: Maxar/"Схеми"

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

А вже 8 червня генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий.

Також міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів, що катастрофа на Каховській ГЕС завдала серйозних збитків екології. Орієнтовна сума на цей час становить понад 55 млрд гривень.