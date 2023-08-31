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Появились первые спутниковые снимки после атаки БпЛА на аэродром в Пскове

31 августа 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Появились первые спутниковые снимки после атаки БпЛА на аэродром в Пскове
Спутниковые снимки после атаки БпЛА на аэродром в Пскове. Фото: Схемы
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Обнародовали первые спутниковые кадры после атаки БпЛА на аэродром в Пскове, что в РФ. Таким образом, на фото заметно, что как минимум два самолета Ил-76 повреждены в ночь на 30 августа.

Соответствующие спутниковые снимки обнародовали Схемы.

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Отмечается, что повреждение российских самолетов подтвердил авиаэксперт Анатолий Храпчинский после тщательного анализа.

"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность у крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев", ― отметил специалист.

Спутниковые снимки после атаки БпЛА на аэродром в Пскове. Фото: Схемы

Также заметили две вероятно пожарные машины рядом с одним из самолетов, вероятно пытавшиеся потушить огонь.

Спутниковые снимки после атаки БпЛА на аэродром в Пскове. Фото: Схемы

Самолеты типа Ил-76 всегда базируются на аэродроме Пскова, который использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии РФ. Эта дивизия также известна как "псковская", она участвовала в захвате Бучи в начале полномасштабной войны России против Украины.

Спутниковые снимки после атаки БпЛА на аэродром в Пскове. Фото: Схемы
Источник: t.me/cxemu

Напомним, что вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше того, взрывы раздавались довольно долго.

Также мы сообщали, что у путинского пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за атаки на Псков. Он уверен, что это дело рук НАТО и призвал уничтожить страны Балтии.

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