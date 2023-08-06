Появились спутниковые кадры с поврежденным кораблем РФ
В сети распространяются новые спутниковые кадры, на которых можно увидеть поврежденный дронами корабль "Оленегорский горняк". В настоящее время расположен в порту Новороссийска.
Об этом сообщает InformNapalm.
Новые фото поврежденного корабля РФ
Отмечается, что возле "Оленегорского горняка" можно увидеть следующие объекты:
- плавучий кран;
- аварийно-спасательное судно;
- два водолазных катера.
Повреждённый корабль поддерживают кранами, чтобы отремонтировать повреждения.
В пятницу, 4 июня, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.
Также российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.