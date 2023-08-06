Появились спутниковые кадры с поврежденным кораблем РФ

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Фото: росСМИ

В сети распространяются новые спутниковые кадры, на которых можно увидеть поврежденный дронами корабль "Оленегорский горняк". В настоящее время расположен в порту Новороссийска.

Об этом сообщает InformNapalm.

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"Оленегорский горняк" Фото: t.me/informnapalm

Отмечается, что возле "Оленегорского горняка" можно увидеть следующие объекты:

плавучий кран;

аварийно-спасательное судно;

два водолазных катера.

Повреждённый корабль поддерживают кранами, чтобы отремонтировать повреждения.

В пятницу, 4 июня, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". Стало известно, что затопило один из его отсеков, из-за чего судно перевернулось на бок. Еще один корабль — пошел ко дну.

Также российские СМИ сообщают, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах.