З'явилися супутникові кадри з пошкодженим кораблем РФ

Великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Фото: росЗМІ

У мережі поширюються нові супутникові кадри, на яких можна побачити пошкоджений дронами корабель "Оленегорський горняк". Наразі він розташований у порту Новоросійська.

Про це повідомляє InformNapalm.

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"Оленегорський горняк" Фото: t.me/informnapalm

Зазачається, що біля "Оленегорського горняка" можна побачити наступні об'єкти:

плавучий кран;

аварійно-рятувальне судно;

два водолазних катери.

Пошкоджений корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження.

У п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно.

Також російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи.