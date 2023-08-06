Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З'явилися супутникові кадри з пошкодженим кораблем РФ arrow

З'явилися супутникові кадри з пошкодженим кораблем РФ

6 серпня 2023 13:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
З'явилися супутникові кадри з пошкодженим кораблем РФ
Великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У мережі поширюються нові супутникові кадри, на яких можна побачити пошкоджений дронами корабель "Оленегорський горняк". Наразі він розташований у порту Новоросійська.

Про це повідомляє InformNapalm.

Читайте також:

Нові фото пошкодженого корабля РФ

"Оленегорський горняк" Фото: t.me/informnapalm

Зазачається, що біля "Оленегорського горняка" можна побачити наступні об'єкти:

  • плавучий кран;
  • аварійно-рятувальне судно;
  • два водолазних катери.

Пошкоджений корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження.

У п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно. 

Також російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз