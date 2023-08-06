З'явилися супутникові кадри з пошкодженим кораблем РФ
У мережі поширюються нові супутникові кадри, на яких можна побачити пошкоджений дронами корабель "Оленегорський горняк". Наразі він розташований у порту Новоросійська.
Про це повідомляє InformNapalm.
Нові фото пошкодженого корабля РФ
Зазачається, що біля "Оленегорського горняка" можна побачити наступні об'єкти:
- плавучий кран;
- аварійно-рятувальне судно;
- два водолазних катери.
Пошкоджений корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження.
У п'ятницю, 4 червня, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогірський гірняк". Стало відомо, що затопило один із його відсіків, через що судно перекинулося на бік. Ще один корабель — пішов на дно.
Також російські ЗМІ повідомляють, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи.