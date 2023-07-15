Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Появилось видео, где ВСУ эффективно уничтожают технику врага на Запорожском направлении arrow

Появилось видео, где ВСУ эффективно уничтожают технику врага на Запорожском направлении

15 июля 2023 10:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Появилось видео, где ВСУ эффективно уничтожают технику врага на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины. Фото: ОК "Юг"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Запорожском направлении к западу от села Чистополье ВСУ нанесли удар по российскому БМ-21 "Град". Оккупанты продолжают терять свою военную технику.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале "Донбасс — Оперативный".

Читайте также:

Что еще ликвидировали украинские военные

Кроме того, удалось уничтожить состав боеприпасов реактивной артиллерии ракетой GMLRS, обнаружившей дрон.

Отмечается, что он был связан с этим "Градом".

Успешная работа дронов

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ с помощью дронов уничтожили танки врага.

Напомним, по словам командующего операцией Объединенных сил "Таврия" Александра Тарнавского, долгожданные кассетные боеприпасы американского производства уже находятся в Украине. Пока что ВСУ их не использовали, но это кардинально изменит ход войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз