Появилось видео, где ВСУ эффективно уничтожают технику врага на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины. Фото: ОК "Юг"

На Запорожском направлении к западу от села Чистополье ВСУ нанесли удар по российскому БМ-21 "Град". Оккупанты продолжают терять свою военную технику.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале "Донбасс — Оперативный".

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Кроме того, удалось уничтожить состав боеприпасов реактивной артиллерии ракетой GMLRS, обнаружившей дрон.

Отмечается, что он был связан с этим "Градом".

Успешная работа дронов

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как бойцы 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ с помощью дронов уничтожили танки врага.

Напомним, по словам командующего операцией Объединенных сил "Таврия" Александра Тарнавского, долгожданные кассетные боеприпасы американского производства уже находятся в Украине. Пока что ВСУ их не использовали, но это кардинально изменит ход войны.