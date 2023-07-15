З'явилося відео, де ЗСУ ефективно знищують техніку ворога на Запорізькому напрямку
На Запорізькому напрямку на захід від села Чистопілля ЗСУ завдали удару по російському БМ-21 "Град". Окупанти продовжують втрачати свою військову техніку.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Донбас — Оперативний".
Що ще ліквідували українські військові
Крім того, вдалося знищити склад боєприпасів реактивної артилерії ракетою GMLRS, який виявив дрон.
Зазначається, що він був пов'язаний з цим "Градом".
Успішна робота дронів
Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як бійці 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ за допомогою дронів знищили танки ворога.
Нагадаємо, за словами командувача операції Обʼєднаних сил "Таврія" Олександра Тарнавського, довгоочікувані касетні боєприпаси американського виробництва уже знаходяться в Україні. Поки що ЗСУ їх не використовували, але це кардинально змінить хід війни.