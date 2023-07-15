З'явилося відео, де ЗСУ ефективно знищують техніку ворога на Запорізькому напрямку

Збройні сили України. Фото: ОК "Південь"

На Запорізькому напрямку на захід від села Чистопілля ЗСУ завдали удару по російському БМ-21 "Град". Окупанти продовжують втрачати свою військову техніку.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Донбас — Оперативний".

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Крім того, вдалося знищити склад боєприпасів реактивної артилерії ракетою GMLRS, який виявив дрон.

Зазначається, що він був пов'язаний з цим "Градом".

Успішна робота дронів

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський показав, як бійці 120-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ за допомогою дронів знищили танки ворога.

Нагадаємо, за словами командувача операції Обʼєднаних сил "Таврія" Олександра Тарнавського, довгоочікувані касетні боєприпаси американського виробництва уже знаходяться в Україні. Поки що ЗСУ їх не використовували, але це кардинально змінить хід війни.