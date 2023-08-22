Появилось видео, как бойцы ВСУ феерично уничтожили склад мин оккупантов
Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российский склад противотанковых мин. Они сбросили на него только одну гранату.
Соответствующее видео генерал-лейтенант опубликовал в своем телеграмм-канале.
Ликвидация вражеской техники
"Уничтожение состава противотанковых мин оккупантов сбросом одной гранаты. Поражена также российская боевая бронированная машина. Работа 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша", — написал он.
Успехи ВСУ
Ранее воины Вооруженных сил Украины атаковали аэродромы "Сольцы" и "Шайковка". Во время нападений два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 были полностью разрушены, а еще двое получили небольшие повреждения.
Напомним, пилот и ветеран Вооруженных сил Украины, эксперт Роман Свитан рассказал о важности ударов по российским воздушным базам, топливным хранилищам и складам с вооружением РФ. Эти объекты, по его мнению, являются ключевыми военными целями.