Появилось видео, как бойцы ВСУ феерично уничтожили склад мин оккупантов

Уничтожение склада противотанковых мин россиян. Фото: скриншот с видео

Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк показал, как воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша уничтожили российский склад противотанковых мин. Они сбросили на него только одну гранату.

Соответствующее видео генерал-лейтенант опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Уничтожение состава противотанковых мин оккупантов сбросом одной гранаты. Поражена также российская боевая бронированная машина. Работа 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша" , — написал он.

Успехи ВСУ

Ранее воины Вооруженных сил Украины атаковали аэродромы "Сольцы" и "Шайковка". Во время нападений два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 были полностью разрушены, а еще двое получили небольшие повреждения.

Напомним, пилот и ветеран Вооруженных сил Украины, эксперт Роман Свитан рассказал о важности ударов по российским воздушным базам, топливным хранилищам и складам с вооружением РФ. Эти объекты, по его мнению, являются ключевыми военными целями.