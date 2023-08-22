Воїни ЗСУ знищили ворожі бомбардувальники Ту-22М3, — ЗМІ

Бомбардувальник Ту-22М3. Фото: росЗМІ

Воїни Збройних сил України атакували аеродроми "Сольці" та "Шайковка". У ході нападів два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 були повністю зруйновані, а ще двоє отримали невеликі пошкодження.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці.

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Джерело повідомляє, що атаку на аеродроми було здійснено з використанням дронів з Російської Федерації.

"Два Ту-22М3 були повністю знищені, а два інших отримали легкі ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення "Української правди". Фото: скриншот

Нагадаємо, що 17 серпня українські військові знищили вертоліт російських окупантів Ка-52. Приземлити його удалося на Бахмутському напрямку.

Також ми повідомляли, що українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямі.